Musica ed enogastronomia, incontro di culture tra la Valnure le Langhe

Una intera giornata di promozione del territorio e dei suoi protagonisti grazie all’iniziativa di Francesco Chinosi, giovane agricoltore di Predalbora di Groppallo, e del cantante e presentatore piemontese Piero Montanaro. “Dagli Appennini alle Langhe” si è svolto tra Predalbora, Groppallo e Farini unendo la musica alla cultura enogastronomica dell’Alta Valnure e delle Langhe piemontesi. Protagonisti dell’evento i cori Valcuriasca e Monte Aserei, i cantanti Marilena Massarini e Fausto Fulgoni, il fisarmonicista Alessandro Segalini e il gruppo folk I Musetta a rappresentare l’Appennino piacentino, mentre per le Langhe i gruppi vocali “4+1” e “Lj 10 piasent” e lo stesso Piero Montanaro che ha realizzato diverse interviste ai protagonisti facendo emergere le eccellenze del territorio, dalla torta di patate della famiglia Chinosi di Predalbora ai salumi e alla carne prodotti in loco e serviti alla pizzeria-trattoria Bonjour di Groppallo. Ancora musica con l’orchestra di Cuneo “I Roeri” che ha fatto ballare i numerosi presenti al dancing Revolution di Farini. Diverse le interviste realizzate da Piero Montanaro durante l’evento, ai protagonisti della giornata, alla gente del posto, alla senatrice Elena Murelli, valnurese. L’intera trasmissione andrà in onda giovedì 10 novembre alle 20.40 su Telecupole, al canale 422 del satellite oppure in streaming.

