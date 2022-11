Gufetti natalizi a sostegno del reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza

“Fin dal primo vagito: sosteniamo l’accoglienza alla vita migliorando il comfort dei nostri neonati”. Per il secondo anno consecutivo Conad promuove un progetto di solidarietà a sostegno del dipartimento materno infantile dell’ospedale di Piacenza.

“Con quindici euro di spesa ogni cliente potrà acquistare un gufo natalizio – realizzato da Egan – al costo di 1,90 euro e per ogni oggetto, cinquanta centesimi saranno devoluti all’ospedale pediatrico” ha spiegato Elena Soressi, imprenditore socio di Sapori e d’intorni per il territorio di Piacenza. “I nostri clienti hanno dimostrato particolare attenzione a iniziative di questo calibro e sono sicura che anche quest’anno sarà un successo” ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione.

La scorsa edizione ha permesso di raccogliere 17 mila euro per i reparti di Neonatologia e di Pediatria, con i quali è stato possibile acquistare teli e cuscini specifici, garantendo maggior benessere ai piccoli dal momento della nascita e nei giorni successivi nei casi di permanenza prolungata in ospedale.

L’obiettivo di quest’anno, invece, è quello di acquistare delle culle speciali, definite Next to me: “Queste culle permettono alla madre di stare vicino al figlio senza interruzioni e in totale sicurezza” ha riferito Cristina Pavesi, responsabile piattaforma materno infantile. Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento materno infantile ha tenuto a ringraziare Conad per la preziosa iniziativa, partita ufficialmente lo scorso 31 ottobre in tutti i punti vendita della provincia. “Siamo grati ed emozionati per il prezioso interesse dimostrato nei confronti del nostro reparto”.

“Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri soci e i nostri clienti. Si tratta di un ulteriore impegno a supporto dei territori e del tessuto sociale in cui operiamo come per la cultura, per lo sport e per la sostenibilità, sempre volti al benessere delle Comunità in cui operiamo” le parole di Ivano Ferrarini amministratore delegato di Conad Centro Nord.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.