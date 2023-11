Inaugurato il nuovo Conad all’Infrangibile. “Si ricuce una parte di Piacenza”

“Così si ricuce una parte di Piacenza semi-centrale. Certo, le quote della grande distribuzione sono rilevanti e bisogna programmare le opere in maniera adeguata, ma i nuovi insediamenti sono progetti ben pianificati, e non estemporanei”. L’ha detto stamattina l’amministratore delegato di Conad Centro Nord, Ivano Ferrarini, durante l’inaugurazione del nuovo supermercato di via Montebello, il primo e importante intervento previsto dal maxi-piano di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi a Piacenza. Presente anche il sindaco Katia Tarasconi.

Lo spazio commerciale ha aperto al pubblico dopo mesi di polemiche e dibattiti sull’opportunità di costruire l’ennesima struttura di vendita nella nostra città. “Questo intervento è il frutto di una lunga panificazione urbanistica e commerciale – ha replicato Ferrarini – in un contesto che vede già una presenza rilevante di Conad nel Piacentino. Per la nuova struttura dell’Infrangibile l’investimento complessivo ammonta a circa 15 milioni di euro, con risultati positivi per il territorio”. Le nuove assunzioni sono 36, per un totale di 46 lavoratori.

L’area di vendita si estende per 1.499 metri quadrati, con un ampio parcheggio da 220 posti auto. Presenti i servizi di ortofrutta, pescheria con prodotti freschi e confezionati, friggitrice, carni, forno, gastronomia e non solo. “La tecnologia adottata nei banchi frigo e nei frigoriferi – hanno spiegato i responsabili – è di ultima generazione per eliminare l’emissione in atmosfera di gas a effetto serra. Inoltre, l’intero edificio è interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico. Tutti i frigoriferi, sia a temperatura positiva sia a bassa temperatura, sono dotati di chiusura automatica in modo da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente. L’impianto fotovoltaico attivato sulla copertura del supermercato è stato progettato per evitare l’immissione in atmosfera di circa 199 tonnellate di Co2 all’anno”. Nel nostro territorio, Conad Centro Nord ha una quota di mercato del 17,9%, con 13 supermercati per oltre 17mila metri quadrati di superficie e un fatturato complessivo di 113,3 milioni di euro nel 2022. “Abbiamo costruito con questo territorio un legame che, a distanza di 40 anni, ancora ci rende orgogliosi e felici” ha affermato Vincenzo Cordani, socio imprenditore Conad del nuovo punto vendita di Piacenza.

Nel complesso, il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi tocca 59mila metri quadrati all’interno dell’Infrangibile con la futura realizzazione di una scuola media, impianti sportivi, 279 appartamenti di cui 143 alloggi sociali e un parco. Dopo la demolizione dell’ex Manifattura, conclusa nel settembre del 2019, l’intervento ha registrato numerosi ritardi con il rischio di perdere il finanziamento statale di 11 milioni. All’inizio di ottobre, però, è arrivato il via libera all’unanimità del consiglio comunale al piano di salvataggio.

