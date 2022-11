Studenti in arrivo da tutto il mondo: Intercultura cerca famiglie per l’accoglienza

Sono cinque le famiglie della provincia di Piacenza che quest’anno stanno accogliendo una rappresentanza degli oltre 400 studenti adolescenti di tutto il mondo arrivati in Italia da inizio settembre con Intercultura. Si tratta di: Emma, Ana, Sebastian, Levent e Irene, giunti da Canada, Paraguay, Turchia e Spagna.

Inseriti in famiglie di Piacenza, Castel San Giovanni, Gazzola, Borgonovo Val Tidone stanno già seguendo le lezioni a scuola, insieme ai loro nuovi compagni italiani in istituti del territorio, nello specifico: Emma e Levent presso il liceo Gioia, Ana presso l’istituto Romagnosi, Sebastian presso l’istituto Cassinari e Irene all’istituto Volta di Castel San Giovanni (PC).

“I ragazzi – scrive Intercultura in una nota – nel corso dei mesi di permanenza in Italia, in una delle 158 città dove Intercultura è presente, riescono a inserirsi perfettamente nel tessuto sociale del nostro territorio e a sviluppare una consapevolezza sulla scuola, la famiglia, la società italiane. Questo soprattutto grazie a un dialogo continuo e aperto con la loro famiglia ospitante, i loro docenti, i loro compagni di scuola e con l’aiuto dei volontari. Un’apertura al mondo, insomma, dove è beneficiario non solo lo studente, ma tutto il tessuto sociale con cui si viene a contatto”.

Intercultura cerca nuove famiglie ospitanti per accogliere 60 studenti che arriveranno a fine novembre da Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, India, Mongolia, Sudafrica. Per due mesi frequenteranno una scuola del nostro Paese e vivranno in una famiglia italiana.

“L’ospitalità per due mesi è un’avventura breve ma intensa, guidata e sostenuta da noi volontari di Intercultura; è la scelta ideale per quelle famiglie che non possono assumere l’impegno a ospitare per un periodo più lungo” – spiega Martina, responsabile dei programmi di ospitalità di Piacenza. “Il periodo invernale, inoltre, permette di coinvolgere tutta la famiglia in modi inediti durante i momenti di festa, riscoprendo le tradizioni italiane attraverso gli occhi nuovi degli studenti ospitati e appassionandosi ai racconti delle festività nei loro Paesi d’origine, lontani e spesso poco conosciuti”.

Le candidature per chi fosse interessato ad accogliere uno studente straniero possono essere inviate attraverso questa pagina del sito: www.intercultura.it/famiglie È anche possibile contattare direttamente la responsabile dei programmi di ospitalità del Centro locale di Piacenza e provincia: Martina Ruo – (+39) 331 137 6975.