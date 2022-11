La Provincia di Piacenza dice no al polo logistico di Gossolengo. “Non conforme”

La Provincia dice no al progetto del Comune di Gossolengo riguardante lo sviluppo di un polo logistico lungo strada Regina. Per l’ente di via Garibaldi infatti “la competenza di verifica di sostenibilità del Piano di sicurezza e di coordinamento non risulta essere stata adempiuta in relazione alla funzione logistica, con conseguente mancata definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità e del ruolo di subordine del Piano operativo comunale”.

A pesare sulla decisione della Provincia – che ha suscitato grande soddisfazione tra i rappresentanti del Comitato Regina che da mesi si batte contro la realizzazione del polo logistico – sono stati i pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso rilevanti criticità sull’attuazione degli interventi, evidenziando significativi impatti sulle matrici mobilità, aria e rumore.

Inoltre, “le valutazioni espresse nell’ambito dell’istruttoria tecnica sul documento di ValSAT, che hanno evidenziato condizioni di criticità relative alle matrici ambientali, legate alla localizzazione di funzioni logistiche in ambiti non idonei ai sensi del Ptcp. Ai sensi dell’art. 86 delle Norme, il Piano provinciale prevede la localizzazione di nuovi insediamenti destinati ad ospitare le attività di logistica distributiva, solo nei Ppst e nei Poli funzionali dello scambio intermodale delle merci, in prossimità dei raccordi autostradali oppure della grande viabilità, al fine di contenere gli impatti sul sistema viario generati. Pertanto, considerato che gli ambiti del piano sono ubicati in un contesto caratterizzato da un sistema infrastrutturale non raccordato con la viabilità principale, l’eventuale attuazione degli stessi con la funzione logistica, determinerebbe rilevanti criticità sulla capacità di servizio del sistema viario esistente”.