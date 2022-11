Camisa incontra la Meloni: “Detassazione con risorse da Reddito di Cittadinanza”

“Occorre ridurre il costo dell’energia per il bene di imprese e lavoratori”: lo ha detto il presidente nazionale di Confapi, il piacentino Cristian Camisa, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi oggi, 11 novembre, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le associazioni delle imprese. Camisa ha ribadito che il credito d’imposta non deve essere erogato solo a grandi imprese. “Le piccole e medie industrie soffrono maggiormente l’escalation del rincaro energetico. E’ opportuno intervenire con misure in grado di ridurre l’onere della bolletta nel breve periodo”.

Camisa ha plaudito alle misure finora annunciate. “L’incontro di oggi con tutte le associazioni è stato un segnale di ascolto importante e un ottimo metodo di lavoro per affrontare le questioni urgenti”. Il neopresidente di Confapi ha sottolineato quanto sia importante sostenere anche i dipendenti: “Abbiamo chiesto un credito d’imposta aggiuntivo per chi non ricorre agli ammortizzatori sociali e di assegnare le risorse ricavate dalla riforma sul reddito di cittadinanza alle detassazione e decontribuzione degli straordinari. Azioni che vanno nella direzione di difendere il potere d’acquisto dei lavoratori”.

