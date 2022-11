“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”. Panchina rossa all’Emporio solidale

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”. Queste sono le parole scritte in bianco sulla panchina rossa, che verrà installata in Emporio Solidale sabato 19 novembre, in occasione della vicina Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Simbolo del posto prima occupato da una donna portata via dalla violenza, la panchina, realizzata interamente con materiali di recupero dalla Falegnameria della Caritas Diocesana, verrà installata all’esterno di Emporio e sarà visibile a tutti coloro che vi accederanno, a testimonianza dell’importanza di avviare nella comunità un percorso di sensibilizzazione sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne.

“Siamo molto emozionati di poter presentare e realizzare questa iniziativa”, afferma il Presidente dell’Associazione, il diacono Mario Idda, “agire concretamente è una delle caratteristiche che contraddistingue Emporio, ma siamo convinti che fermarsi e riflettere in maniera condivisa su un fenomeno purtroppo così diffuso e preoccupante, sia molto importante. Questo simbolo che abbiamo scelto, insieme ad altre realtà del territorio, di installare qui in Emporio, aiuterà tutti noi a ricordare il nostro impegno nel costruire una comunità più attenta e sensibile”.

Sabato 19 novembre saranno presenti con banchetti informativi tante associazioni e realtà del territorio, che quotidianamente sono a fianco delle donne vittime di violenza e che da anni si occupano della tutela dei diritti delle donne: Telefono Rosa di Piacenza, Protezione della Giovane, Donne in Nero, Armonia e Amnesty International.

L’evento inizierà alle ore 15.30, con l’apertura dei banchetti delle Associazioni, che verranno allestiti in Sala Riunioni; alle 16.15 verrà inaugurata la panchina rossa nell’area esterna, con la presenza delle Autorità. Alle ore 16.45, la Compagnia Teatrale Quarta Parete proporrà in Sala Riunioni una performance teatrale sul tema.