Biblioteca di villa Braghieri si rinnova: in arrivo due nuove postazioni informatiche

La biblioteca di villa Braghieri si rinnova. Entro la fine di quest’anno arriveranno due nuove postazioni informatiche per gli utenti che frequentano la biblioteca chi per leggere, chi per studiare, chi per consultare i giornali.

Oltre a dotazioni tecnologiche e alle due postazioni informatiche per gli utenti sono in arrivo anche nuovi arredi per lo spazio zero sei anni. Il comune di Castello è infatti il destinatario di un finanziamento regionale che consente di realizzare un progetto di graduale rinnovo della biblioteca di Villa Braghieri, per mettersi al passo con i tempi.

Ai fondi per le dotazioni tecnologiche e gli arredi si aggiungono quelli per rinnovare la dotazione libraria. “Da tre anni a questa parte – spiega l’assessore Wendalina Cesario – grazie ad un contributo statale di 8 mila euro all’anno, sul bando contributi all’editoria, stiamo acquistando nuovi volumi che ci consentono di implementare e rinnovare il nostro patrimonio”.

L’articolo su Libertà n edicola.