Ampliamento Steriltom, Squeri “Logistica positiva, riduciamo del 40% la Co2”

“Quella della Steriltom? È una logistica “positiva”, non come quella vergognosa di Castel San Giovanni dove non c’è né un bar, né una mensa o abitazioni per chi lavora: con l’ampliamento del nostro piazzale, lo stoccaggio della merce in un unico luogo permetterà di risparmiare 8mila transiti di camion in mezzo a Casaliggio”. Così il titolare della Steriltom Dario Squeri difende il progetto di ampliamento di circa 70mila metri quadrati dello stabilimento di trasformazione del pomodoro, per realizzare un grosso piazzale asfaltato dove stoccare i fusti di prodotti attualmente distribuiti su cinque siti nei comuni vicini. E annuncia un ulteriore investimento da 4 milioni di euro per un nuovo “concentratore” elettrico per abbattere le emissioni di anidride carbonica del 40%.

L’occasione è stata la partecipata assemblea pubblica organizzata a Casaliggio per spiegare il progetto alla cittadinanza. “Oltre a consentire ad un’azienda legata al territorio di consolidarsi, abbiamo visto nell’operazione un interesse pubblico” precisa il sindaco di Gragnano Patrizia Calza, con l’architetto Gian Paolo Passoni e la responsabile dell’ufficio tecnico Simona Cerutti. “Si eviterà che i camion facciano tre giri per spostare il prodotto e in più l’azienda è disposta a riorganizzare il sistema dei parcheggi, in modo da togliere le auto lungo la strada provinciale. In più, sarà realizzata una pista ciclabile che passerà tutt’attorno allo stabilimento in modo da collegare la località Rotus con il cimitero di Casaliggio, andando a chiudere un tratto del rio Gragnano in collaborazione con il Consorzio di Bonifica”.

