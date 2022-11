Esce per l’allenamento e quando torna trova la casa a Gossolengo svaligiata

Torna dal lavoro, si cambia, deve andare all’allentamento di calcio. Sta per uscire quando pensa d’istinto “Lascio il Rolex a casa”, lo sfila e chiude la porta della sua casa a Gossolengo dietro di sé. Non solo non rivedrà più il Rolex comprato il mese prima, ma al suo rientro verso le 22 troverà tutti i cassetti svuotati, la casa sottosopra, contanti rubati, così come felpe e altri oggetti preziosi. Almeno 15mila euro il valore della refurtiva. Le telecamere nell’abitazione hanno registrato il furto avvenuto alle 19.24: nel filmato si vedono 4 uomini con un passamontagna aggirarsi indisturbati per la casa.

L’articolo su Libertà in edicola a cura di Elisa Malacalza