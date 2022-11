L’economista Tito Boeri: “La recessione non sarà un Armageddon”

“La recessione probabilmente ci sarà, ma non sarà un Armageddon”. L’economista Tito Boeri, ospite del convegno di fine anno del Centro di ricerche su retailing e trade marketing (Remlab) dell’Università Cattolica, diretto dal docente Daniele Fornari, sparge un po’ di ottimismo nella platea composta da produttori e distributori dell’industria alimentare italiana di largo consumo, fra cui ad esempio Barilla, Ferrero, Lavazza, Bauli, L’Oreal, nonché i principali supermercati, ipermercati e discount.

Boeri afferma infatti che la crisi non ricalcherà quella già sperimentata nel 2008 e 2009, e neppure quella vissuta durante la pandemia, salvo però lanciare un avvertimento: “È comunque uno scenario che in un Paese come il nostro, fortemente indebitato, non farà piacere”.

