Giulia Salemi a Montecitorio: “La violenza sulle donne va combattuta tutti i giorni”

“Chiunque fa comunicazione ha il compito e, in alcuni casi, il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. Io nel mio piccolo cerco di mettere la mia influenza a servizio di qualcosa di socialmente utile”. Sono le parole dell’influencer piacentina Giulia Salemi che questa mattina è intervenuta a Montecitorio per affrontare il tema della violenza di genere.

“Non voltatevi dall’altra parte – il monito dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip -. In questi mesi mi sono esposta per tenere alta l’attenzione sulla violenza e sulla durissima repressione che le donne iraniane stanno subendo. Teniamo accesa la luce sulla data del 25 novembre per ricordare che la violenza sulle donne esiste e che questa violenza va combattuta tutti i giorni”

Salemi si è poi rivolta direttamente ai deputati: “Non dimenticate quello che sta succedendo in Iran perché lì le donne subiscono da tantissimi anni, ogni giorno, una violenza inaudita. La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani e la più pervasiva. Non conosce confini geografici, culturali o economici e finché continuerà non potremo affermare di portare avanti un vero progresso di uguaglianza, sviluppo e pace”.