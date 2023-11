Panchina rossa nella casa di riposo: “Difficile per anziani accettare il femminicidio”

Una panchina rossa nella casa di riposo Unicoop sul Facsal per portare avanti quotidianamente la lotta contro la violenza sulle donne. Oggi la struttura per la terza età, in collaborazione con gli Stati generali delle donne rappresentati da Nadia Bragalini, ha inaugurato questo simbolo di sensibilizzazione. L’iniziativa ha visto inoltre l’esposizione di coperte rosse sulle piante del viale, realizzate con l’uncinetto dalle ospiti della casa di riposo: “Non è stato semplice raccontare agli anziani l’origine del femminicidio, una parola recente che non appartiene al loro vocabolario. E non è stato facile, per loro, accettarlo” spiegano le animatrici sociali Isabella Bernazzani e Cecilia Poda. Presenti anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e la presidente di Unicoop Valentina Suzzani. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA