“Non sei sola, siamo insieme”: il video del Comune contro la violenza di genere

“Non sei sola. Siamo insieme”. È questo il messaggio che intende lanciare a tutte le donne vittime di violenza il nuovo video realizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con la Provincia, l’Ausl e il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio. A presentarlo alla vigilia del 25 novembre in municipio sono state gli assessori Nicoletta Corvi e Serena Groppelli, Giulia Monteleone della Provincia, Francesco Maria Piva che è consigliere di parità dell’ente di corso Garibaldi, Anna Maria Andena in rappresentanza dell’Ausl e Federica Bussandri della Camera di Commercio.

Dal Centro per le famiglie del Comune al tavolo di confronto sulla violenza contro le donne della Provincia dove è presente anche un consigliere di parità, dai servizi ad hoc offerti al consultorio ostetrico ginecologico e al pronto soccorso dell’ospedale fino al supporto dell’imprenditorialità femminile: questi sono i servizi che brevemente trovano spazio nel video, che sarà diffuso sui siti e sui canali social degli organizzatori. Nel filmato si legge anche il numero da chiamare per chi è vittima di violenza: è il 1522, attivo 24 ore su 24.