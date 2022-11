Lotta alla violenza sulle donne. Questore: “La parola d’ordine è prevenzione”

“Insieme per ciascuna – Riconoscere, intervenire e proteggere” è il titolo del convegno che il Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne ha organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una occasione per presentare ufficialmente una serie di novità riguardanti la messa a sistema di linee guida e di strategie condivise per rafforzare l’efficacia della rete delle realtà attive nel contrasto della violenza di genere.