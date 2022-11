“Un legame con il territorio”: al Politecnico consegnate le borse di studio

Una borsa di studio non è solamente un contributo economico, ma soprattutto un legame con il proprio territorio e una concreta opportunità di impiego. Hanno appunto questo duplice significato le borse di studio che sono state assegnate agli studenti più meritevoli del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano.

La cerimonia di consegna è avvenuta al padiglione “Vegezzi” del Campus Arata, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore all’Università e Ricerca del Comune di Piacenza Francesco Brianzi, che ha ricordato un traguardo storico per il Politecnico di Milano: domani sarà infatti il giorno “del 160esimo anno di fondazione del Politecnico, una realtà molto importante per Piacenza che ha qui tanti giovani che si impegnano e che raggiungono risultati di eccellenza come questi studenti meritevoli di borse di studio intitolate a famiglie storiche per la nostra città”.

Protagonisti quindi gli studenti, con le tre borse di studio “Pizzigati-Minoja” in collaborazione con il Comune di Piacenza che sono state assegnate ad Atuan Amedeo Alberto Belardo, Antonio Capezzone e Marco Pulvirenti.

Vincitori della borsa di studio intitolata all’ingegner Aldo Aonzo sono stati invece Kamalber Singh, Paola Palazzo e Alessandro Troni, Michele Lanza si è invece aggiudicato la borsa di studio che porta il nome del compianto direttore di Confindustria Cesare Betti.

Atuan Amedeo Alberto Belardo si è infine meritato altre due borse di studio, intitolate alla memoria degli ingegneri Aldo Ghisoni e Attilio Ceresa.

“Una bella tradizione per noi – il commento del prorettore del Politecnico di Milano Dario Zaninelli – borse di studio erogate da aziende e realtà del territorio, molto importanti perché danno un contributo economico agli studenti meritevoli, ma soprattutto perché ci consentono di legare ancora di più il rapporto che abbiamo con la città come Polo Territoriale del Politecnico di Milano. Le prospettive di lavoro per i nostri studenti sono sempre molto allettanti, riceviamo continue richieste e grazie a queste borse di studio le aziende piacentine vengono ancora di più a contatto con i ragazzi, ne possono conoscere il curriculum e i progressi all’interno dell’istituto visto che nelle commissioni che decidono a chi dare questi riconoscimenti sono sempre presenti i rappresentanti degli enti donatori”.