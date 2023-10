Ingegneria meccanica, in lieve crescita le studentesse al Politecnico di Piacenza

Crescono leggermente le studentesse iscritte a Ingegneria Meccanica, facoltà

tipicamente appannaggio maschile. Al corso del Politecnico di Piacenza le

donne rappresentano il 18 percento dei nuovi studenti, due punti percentuali

in più rispetto allo scorso anno. Diverse le iniziative messe in campo

dall’ateneo per attenuare il divario di genere, a partire dagli incontri per le

scuole superiori. Tra le altre iniziative per favorire le pari opportunità, al Politecnico è stata attivata una borsa di studio Girls@PoloPC per sostenere le studentesse nel loro

percorso, la vincitrice della prima edizione è Giada Matani di Pescara. La prossima borsa di studio uscirà a gennaio 2024.

