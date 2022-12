Al Volta nuovi laboratori per automazione e logistica. “Qui il futuro delle aziende”

Grazie al contributo di Confidustria, e di un gruppo di imprenditori, il Polo superiore Volta ha a disposizione due nuovi laboratori che aiutano gli studenti ad acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Uno di questi laboratori, di automazione, è stato inaugurato all’Istituto Tecnico di Borgonovo e serve ai ragazzi e alle ragazze dell’indirizzo meccanica meccatronica. Un altro è stato inaugurato all’istituito professionale di Castel San Giovanni. E’ un laboratorio di logistica e, come il precedente, aiuta gli studenti a formarsi nel “saper fare”.

Per l’associazione degli industriali si tratta del quarto investimento, di questo genere, fatto nelle scuole piacentine per un totale di 150 mila euro investiti a partire dal 2018 ad oggi. “La scelta – dice il presidente di Confindustria Francesco Rolleri – dimostra l’importanza che per noi rivestono gli istituti tecnici superiori, dove si forma il futuro delle nostre aziende”