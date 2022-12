Oltre 600 giovani all’Open day della Cattolica: “Sognate e pensate al vostro futuro”

Oltre 600 studenti da tutta la provincia e non solo hanno partecipato all’Open day organizzato dall’Università Cattolica del Sacro cuore di Piacenza. “Numeri record – ha commentato il direttore Angelo Manfredini -. Siamo molto contenti di riabbracciare in presenza gli studenti interessati alla nostra offerta formativa”.

“Sognate e pensate al vostro futuro che nel mondo c’è un grande bisogno di giovani” il consiglio del docente Daniele Fornari alla vasta platea di studenti arrivati in Cattolica per chiedere informazioni e cercare di superare dubbi e incertezze. “Le principali domande dei ragazzi riguardano gli sbocchi professionali, il piano di studi e le attività integrative dal tirocinio alle esperienze all’estero” ha spiegato Beatrice Del Grosso, Tutor dell’Università: “Scegliete con il proprio cuore perché ci vuole impegno ma anche una grande dose di motivazione. l’università non solo ci prepara a diventare i professionisti del domani ma anche a crescere come uomini e donne”.

Tra i giovani studenti che quest’anno dovranno affrontare la maturità sono ancora tante le indecisioni riguardo al proprio futuro: c’è chi vuole vivere un’esperienza all’estero, chi non sa scegliere tra facoltà diverse e chi invece ha le idee piuttosto chiare ed è arrivato da Cerignola, in Puglia con l’obiettivo di iscriversi alla facoltà di economia della Cattolica e cambiare totalmente vita.