I vigili del fuoco di Piacenza festeggiano Santa Barbara: tremila interventi nel 2022

Risuona dagli altoparlanti del comando l’avviso per i vigili del fuoco pronti a partire e poi subito dopo la sirena. Risuona mentre il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio Adriano Cevolotto si prepara a celebrare Santa Barbara nell’edificio di strada Valnure. “Sono 3.092 gli interventi effettuati nei primi dieci mesi di quest’anno – spiega il comandante Danilo Pilotti – di questi 861 per incendio, 617 per soccorso e salvataggi, 386 per incidente stradale, oltre a 1205 accertamenti di prevenzione incendi”.

“Vi ringrazio – dichiara monsignor Cevolotto – perché la vostra professione è un servizio e alla base ha una visione di sé, degli altri e della vita che capovolge la logica umana di far prevalere l’interesse personale su quello dell’altro”.

La mattinata è proseguita con la consegna delle benemerenze al personale: sono stati premiati con il diploma di onorevole servizio il capo reparto Franco Boselli, i capo squadra Paolo Bondani, Marco Fava, Vincenzo Marra e il capo reparto Giuseppe Laudicina. Un diploma di onorevole servizio è stato consegnato in memoria del vigile del fuoco Paolo Marchini. Infine la croce di anzianità è stata consegnata ai vigili coordinatori Stefano Barbone, Matteo Ferrari, Gabriele Maschi, Stefano Oppizzi, al vigile esperto Dario Dazi e al vigile volontario Daniele Cerretti.

