Aggressione in corso Europa: padre e figlio colpiti con una catena metallica

Era a passeggio insieme ai tre figli, tra cui uno in carrozzina, quando all’improvviso è stato colpito al volto da una catena metallica. E’ accaduto ieri sera, attorno alle 22.00, nella zona di corso Europa, all’altezza di via Conciliazione.

La vittima della violenta aggressione è un piacentino e, secondo le prime informazioni, anche uno dei figli sarebbe stato colpito dall’arma. Il responsabile è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo e il figlio sono stati soccorsi dalla Croce rossa e da un’auto infermieristica del 118 e condotti all’ospedale Guglielmo da Saliceto. In queste ore sono in corso le indagini per risalire all’aggressore.