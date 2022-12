Castel San Giovanni, ancora ladri nelle scuole: rubati tre computer alle Elementari

Le scuole di Castelsangiovanni sembrano essere diventate la preda preferita di ladri e malintenzionati.

All’elementare Tina Pesaro sono stati sottratti altri tre computer.

Si tratta della terza incursione ai danni del plesso di via Nazario Sauro e del quarto furto, nel giro di soli tre mesi, ai danni delle scuole di Castelsangiovanni.

Ai due furti, più un tentato colpo non riuscito alla Tina Pesaro, bisogna infatti aggiungere anche quello all’Istituto superiore Marcora.

Stavolta i ladri sono di nuovo entrati alle Elementari. L’allarme è scattato, ma i malviventi sono comunque riusciti a portare via tre computer.

Danni ingenti, per migliaia di euro che pesano non solo sui bilanci di scuole, ma anche sul morale di comunità che vengono oltraggiate di continuo in luoghi che dovrebbero essere intoccabili.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà