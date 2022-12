Allerta meteo sulla nostra provincia per la giornata di oggi, quando sono previste piogge diffuse, che sulle aree appenniniche potranno essere anche localmente di forte intensità e con accumuli moderati.

Nelle prime ore della giornata le precipitazioni potrebbero essere in forma nevosa o di acqua mista a neve a partire dalle quote collinari, dove sono probabili anche locali

episodi di gelicidio. si tratta della pioggia ghiacciata che tanti danni aveva provocato nel Piacentino alcuni anni or sono.

La Protezione civile regionale ha quindi diramato l’Allerta meteo per pioggia che gela (gelicidio) sulla montagna e alta collina di Piacenza e Parma, per criticità idrogeologica (frane, dissesti, ruscellamenti) sull’intera fascia montana e collinare alta dell’Emilia-Romagna e per criticità idraulica (piene dei corsi d’acqua) sulla fascia montana e collinare alta dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Ravenna, ad esclusione delle aree più orientali romagnole.