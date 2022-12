Bobbio affollata per la “Sagra della lumaca” e i mercatini di Natale

Bobbio è tornata a rinsaldare le sue radici, come fa da 33 anni, con uno dei prodotti “simbolo” del territorio: le lumache. Proprio la Sagra della Lumaca – alla quale sono stati associati i mercatini natalizi in piazza Santa Fara – ha richiamato nel borgo tanti curiosi richiamati proprio dal questo prodotto tanto particolare, nonché il piatto tipico della cena della Vigilia per tutti i bobbiesi. Dodici chili di lumache alla bobbiese, sono state cucinate dall’associazione Ra Familia Bubièiza secondo il rigido disciplinare del marchio De.Co, da distribuire gratuitamente a tutti i presenti.

