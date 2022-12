La scuola di musica ora è realtà: a Bobbio l’inaugurazione

“Questa non è la scuola del maestro Ridella ma è la scuola di tutti: un piccolo miracolo che, grazie alla buona volontà di molte persone, oggi è una realtà”. Davanti alla piccola folla che si è ritrovata nella casa di via Maiolo al numero 1, Davide Ridella si emoziona con il microfono in mano, nel vedere i suoi ex allievi e i tanti volti conosciuti in dieci anni di attività nei quali ha insegnato come la musica possa essere passione, coraggio, sacrificio e voglia di riscatto. Da domenica, la scuola di musica MusicaFacendo ha aperto i battenti a Bobbio nei locali offerti dall’imprenditore Stefano Santoro.

Neanche il tempo di aprire che già si deve pensare a come gestire la settantina di iscritti ai corsi di musica: nell’elenco, si va dai piccolissimi di tre anni fino ai novant’anni.

Altri dettagli nell’articolo su Libertà lunedì 12 dicembre