Prova a scavalcare il cancello della questura per fermare la moglie: arrestato

Voleva impedire a tutti i costi alla compagna di denunciarlo.

E quando ha intuito che la donna si trovava già in questura a riferire alla polizia di anni di botte e vessazioni subite, non ci ha più visto: si è recato in viale Malta cercando perfino di scavalcare la cancellata.

Alla fine, un romeno di 40 anni è stato arrestato e portato in carcere alle Novate con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il fatto è accaduto l’altro pomeriggio.

Non pochi i cittadini che hanno assistito alla “trattativa” tra i poliziotti e l’individuo appeso alla recinzione, con gli uomini in divisa che cercavano, invano, di farlo ragionare.

L’articolo di Marcello Pollastri su Libertà