Il questore agli esercenti: “Non date da bere a chi ha già abusato di alcolici”

Episodi di violenza che hanno avuto come protagoniste persone che avevano abusato di alcol e stupefacenti hanno suscitato allarme sociale a Piacenza. La questura ha intensificato i controlli e nell’ambito dell’operazione “Cocci di bottiglia” ha emesso 17 provvedimenti.

Tredici le persone denunciate e un uomo arrestato è il bilancio dell’attività nata in seguito a risse e violenze che avevano turbato la cittadinanza. Quattro locali in zone calde della città sono stati temporaneamente chiusi per un periodo tra i sette e i dieci giorni.

Nell’ambito della conferenza stampa, il questore Ivo Morelli, in vista dell’estate, periodo che può favorire l’abuso di alcol ha invitato gli esercenti a non dare da bere a persone che si presentano nei loro locali in stato di alterazione e a rivolgersi alle forze dell’ordine. Alcuni esercenti hanno optato per la modifica dell’orario di chiusura al fine di evitare frequentazioni pericolose.