A Bobbio inaugurata la stazione di ricarica per le bici elettriche

Si sono diffuse già da qualche anno ma è stato il 2022 l’anno della svolta quando – anche grazie a progetti come “Trebbia Bike” – le strade della Val Trebbia si sono popolate di biciclette elettriche: ora anche Bobbio dà il suo contributo ad un settore turistico in continua ascesa grazie alla posa di una nuova stazione di ricarica per le cosiddette “e-bike”. L’inaugurazione si è svolta domenica nei pressi dell’ufficio turistico Iat di piazza San Francesco, dove la colonnina è stata posizionata.



