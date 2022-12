Attimi di grande apprensione a barriera Milano. Questa mattina, per cause da chiarire, è divampato un incendio al bar Pontieri di via Maculani a Piacenza. Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha regolato il traffico.

