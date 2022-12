Regali che fanno bene: al Centro Gotico i “pacchetti” aiuteranno i malati

Il centro commerciale Gotico aiuta Amop e l’Associazione diabetici piacentini. Come ogni anno infatti i piacentini troveranno i volontari delle due realtà a uno stand apposito per farsi impacchettare i regali di Natale. Con un’offerta libera potranno contribuire ai progetti della Associazione Malato Oncologico Piacentino e in particolare all’acquisto di un ecografo portatile, oltre che dare una mano all’Associazione dei diabetici. Lo stand, inaugurato dalla direttrice del centro Monica Pollini, dal primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza Luigi Cavanna, dalle referenti delle associazioni Romina Piergiorgi e Francesca Dossena, e dal presidente dei Diabetici Carlo Fantini sarà operativo fino al 24 dicembre nei giorni e negli orari di apertura del Centro Gotico: da lunedì a sabato dalle 9 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

