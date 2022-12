Podenzano, stop vandalismi: il centro sportivo chiude nelle ore notturne

Chiude nelle ore notturne il centro sportivo comunale “Giovanni Valla” di Podenzano. Un’ordinanza del sindaco Alessandro Piva stabilisce che da dicembre fino a nuova disposizione l’orario di apertura del centro sportivo sarà dalle 6 alle 24. La società Metronotte si occuperà di chiudere i cancelli e di presidiare l’area come gli altri beni di proprietà comunale. All’interno dell’area scoperta recintata a servizio del centro sportivo “Valla”, si legge nell’ordinanza, si sono verificate situazioni e comportamenti vandalici, oggetto di numerose segnalazioni dei cittadini e gestori degli impianti sportivi lesivi in particolare del diritto di poter godere dei beni pubblici oltre che di un contesto urbano che sia idoneo ad assolvere le funzioni ludiche o di servizio, per cui è stato progettato e realizzato. Comportamenti che si manifestano con azioni che deturpano, imbrattano, danneggiano i beni immobili e strumentali al servizio del centro sportivo.

Il sindaco ribadisce che sono vietate, in tutto il territorio comunale, le attività ed i comportamenti che sono fonti a causa di fatti e situazioni come graffiti o scritte sui beni immobili e beni strumentali al servizio del paese, danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblico come per esempio cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnale, manufatti, arredo urbano, giochi, veicoli, monumenti e sono vietati tutti gli atti che deturpano il paese.