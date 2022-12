Gelicidio in alta val Trebbia, il sindaco Beccia: “Provinciale ghiacciata, inammissibile”

Era stato annunciato già da qualche giorno, e nella serata di giovedì 15 dicembre è arrivato, in particolare in alta Val Trebbia. E’ il gelicidio, il fenomeno meteorologico con il quale – a causa delle basse temperature – la pioggia che cade ghiaccia immediatamente al contatto con i rami, le strade e su quanto si posa. Un fenomeno che ha iniziato a manifestarsi con regolarità da qualche anno, creando danni e disagi.

La zona più colpita è stata quella di Orezzoli, dove la provinciale è diventata impraticabile, al punto che il sindaco di Ottone, Federico Beccia, ha polemizzato sostenendo che “non è ammissibile”.

“E’ ora di finirla – ha dichiarato il primo cittadino -. Ogni anno la stessa storia. Abbiamo una sola strada provinciale, è annunciata la possibilità di gelicidio e che cosa accade? Che come ogni anno non viene buttato il sale, che come ogni anno si chiama l’ufficio tecnico della provincia che come ogni anno ti dice che “ verificheranno” e come ogni anno si ottiene un nulla di fatto. Bene , ora basta!!!”.