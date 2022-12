“Ipovedenti forza costruttiva nella società”: anche il piacentino Contini dal Papa

Anche il presidente piacentino dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Gregorio Contini ha incontrato Papa Francesco in udienza privata. Alcuni giorni fa, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, duecento persone con disabilità visiva sono state infatti ricevute dal Santo Padre.

“Vi vedo come una forza costruttiva nella società – ha detto Papa Francesco – che sta attraversando un momento non facile. Può sembrare strana questa prospettiva, perché di solito si associa alla disabilità l’idea del bisogno, dell’assistenza e, a volte — grazie a Dio sempre meno —, di un certo pietismo. No, il Papa non vi guarda così, la Chiesa non vi guarda così. Il punto di vista dei cristiani sulla disabilità non è più e non deve più essere il pietismo e il mero assistenzialismo, ma la consapevolezza che la fragilità, assunta con responsabilità e solidarietà, è una risorsa per tutto il corpo sociale e per la comunità ecclesiale. Le persone non vedenti e ipovedenti, ben formate nei principi etici e nella coscienza civica, sono in prima linea per costruire comunità inclusive, dove ciascuno possa partecipare senza vergognarsi dei propri limiti e delle proprie fragilità, cooperando con gli altri per completarsi e sostenersi a vicenda. E tutti – ha aggiunto Papa Francesco – abbiamo bisogno uno dell’altro, non solo le persone con problemi di fragilità fisiche, ma anche tutti noi abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri per andare avanti nella vita, perché tutti siamo deboli nel cuore, tutti”.