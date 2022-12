“Libri cari, con il riuso risparmiamo”: premiati gli alunni solidali del Colombini

Premiati gli studenti ed ex allievi del liceo Colombini di Piacenza più attivi e solidali nel progetto “Do ut des” ideato dal Comitato genitori. In concreto, l’iniziativa consiste nella donazione alla scuola di libri che i giovani non vendono al mercatino dell’usato e che sarebbero destinati al macero. L’istituto diventa proprietario dei testi e attraverso un software, sviluppato dagli alunni, i volumi vengono messi a disposizione degli studenti in comodato d’uso gratuito. “Soprattutto in questo periodo di difficoltà economica, si tratta di un’opportunità importante per abbattere le spese a carico delle famiglie”, rimarca la preside Monica Ferri, affiancata dal docente Carlo Lepri e dalla referente del Comitato genitori Mariaserena Nocivelli. I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.

