Incendio in una ditta di Guardamiglio: 18 lavoratori intossicati e un ferito

Attimi di grande apprensione per i lavoratori di una ditta lungo la via Emilia a Guardamiglio. Questa mattina, dopo le 11.40, i vigili del foco di Lodi sono intervenuti con autopompa per redimere un incendio che – secondo le prime informazioni – sarebbe partito da un rotocalco di stampa.

Diciotto persone sono rimaste intossicate e un dipendente con ustioni lievi è stato trasferito all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce rossa di Piacenza, l’automedica di Casalpusterlengo, mezzi di soccorso di Lodi e l’elisoccorso da Milano.

Le cause delle incendio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.