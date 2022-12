A Calendasco il doposcuola si estende: servizio aperto anche agli alunni delle medie

Raddoppiano a Calendasco le attività del centro educativo per i ragazzi più bisognosi di sostegno scolastico dopo le normali ore di lezione: da quest’anno, il “doposcuola” si estende anche alle scuole medie, con oltre una ventina di ragazzi e una nuova location.

L’attività, organizzata dall’amministrazione in collaborazione con l’istituto scolastico e gli educatori de “La Ricerca”, era stata avviata nel 2021 per supportare quegli studenti delle elementari che, su indicazione delle insegnanti, avevano bisogno di un supporto extrascolastico. Quest’anno l’esperienza è stata estesa anche alle scuole medie: da qualche giorno, circa 25 giovani – nel 2021 erano 12 – sono impegnati nei pomeriggi di martedì e giovedì per due ore nelle quali possono fare i compiti, assistiti dagli educatori ma anche da ragazzi del paese più grandi che si mettono a disposizione gratuitamente come “tutor” in cambio di crediti formativi.