Dai Lions di Castel San Giovanni 1.500 euro al Carrello solidale

Il cuore dei Lions di Castel San Giovanni batte per le famiglie meno abbienti. L’associazione guidata da Claudio Ponzio ha donato 1.500 euro alla onlus Carrello solidale. Il contributo servirà per l’acquisto di generi di prima necessità che il Carrello distribuisce sotto forma di borse a famiglie in difficoltà di diversi comuni della vallata.

Nel solo 2021 i volontari del Carrello hanno consegnato 3.530 borse di generi alimentari, mentre il bilancio fino a un mese fa, novembre 2022, era di 3.931 borse distribuite. “Prima di Natale ultimeremo le consegne di questo mese” dice il presidente del Carrello Donato Capuano. A inizio 2023 la onlus, che ha soffiato sulle sue prime dieci candeline, organizzerà un evento per dire grazie a tutti i suoi volontari e sostenitori.

L’articolo su Libertà