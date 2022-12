Flai Cgil, Molinari confermato segretario. “Occorre salario minimo”

Il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori dell’agricoltura e delle industrie collegate ha confermato Fiorenzo Molinari alla guida per il prossimo mandato. L’elezione, avvenuta all’unanimità, è arrivata al termine dei lavori dell’ottavo congresso provinciale della Flai Cgil di Piacenza. Ai lavori hanno partecipato il segretario regionale Flai Cgil Emilia-Romagna Valerio Bondi, Domenico Mandarano della Flai Cgil nazionale e Ivo Bussacchini, segretario generale della Camera del Lavoro di Piacenza. La massima assise dei lavoratori dell’agroindustria è stata presieduta da da Gerta Maksuti.

“Occorre un salario minimo di garanzia – ha detto Molinari – anche perché siamo senza una norma sulla rappresentanza e per questo siamo arrivati a mille contratti registrati al Cnel, ma chi lavora rischia di essere povero e questo è semplicemente indecente nel 2022”.

Poi c’è il tema dei cambio appalti. “Devono restare i diritti, e per questo basta dire che ogni cambio di appalto sia parificato a un trasferimento di azienda. Ma non c’è la volontà politica di affrontare il tema della dignità del lavoro, e i datori di lavoro continuano ad estrarre reddito dalle risorse umane. Nel settore primario questo si traduce in condizioni spesso difficili. Un settore – ha proseguito Molinari – che non si è mai fermato in periodo di pandemia, come la Cgil del resto, siamo stati sempre aperti per dare risposte a chi ha lavorato”.