San Polo, il parrocco porta i bambini a giocare in chiesa: “E’ un luogo vivo”

La chiesa di San Polo di Podenzano è diventata uno spazio di gioco. Il parroco, don Severino Mondelli, mercoledì ha portato i bambini del “Brr…est”, il Grest invernale dei 5 giorni che precedono Natale, a giocare in chiesa. Qui i bambini, tirando un nastro da due colonne, hanno trasformata la navata della chiesa in un campo da pallavolo ed è subito partita la sfida.

“Il salone dell’oratorio era occupato per la festa degli auguri di Natale della scuola dell’infanzia di San Polo, quindi ci siamo dovuti arrangiare”, così ha detto Mondelli, titolare della chiesa di San Polo e Ivaccari, spiegando che la chiesa era l’unico luogo abbastanza spazioso per accogliere i ragazzini del Brr…est. “La chiesa- ha aggiunto Mondelli- non è un museo, ma un luogo vivo”.

Il pomeriggio si è concluso, come ogni giorno, con la preghiera della Novena di Natale a cui partecipa tutta la comunità.

