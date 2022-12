Hospice di Borgonovo: grazie a Editoriale Libertà e Bulla macchinari rinnovati

Grazie all’iniziativa benefica promossa dal commerciante piacentino Valter Bulla, in collaborazione con Editoriale Libertà e Australian, l’hospice di Borgonovo ha potuto rinnovare i vecchi macchinari della centrale di ossigenoterapia che serve tutte le dieci stanze della casa protetta di via Pianello. La raccolta fondi ha consentito di donare alla Csa per le cure palliative di Borgonovo ben 10mila euro. “Senza quella somma – dice il coordinatore infermieristico Armand Dragoj – non sarebbe stato possibile far partire il progetto di ammodernamento della centrale che porta l’ossigeno a tutte le stanze”. La centrale è già in funzione e consente di operare con maggiore efficienza e sicurezza, sia per i pazienti ma anche per gli stessi operatori le cui manovre attorno ai macchinari sono ridotte al minimo.

