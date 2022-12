Dalle strade alle centrali operative: il Natale di chi non si ferma mai – FOTOGALLERY

Al lavoro per la collettività, anche nella notte di Natale. Sono ore impegnative per gli operatori attivi sul soccorso sanitario e sulla sicurezza: volontari di Croce Rossa, Anpas e non solo, addetti del 118, forze dell’ordine. Dall’Appennino piacentino alla città, diverse persone sono in turno durante questa giornata festiva per garantire mansioni di pubblica utilità. Ecco una gallery fotografica.

