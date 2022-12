“Era agitato e voleva che facessimo qualcosa”. Così un ragazzo ha salvato una donna

Si è trovata di fronte uno studente 15enne che è entrato nel suo ufficio raccontandogli che in treno, nel tragitto da Piacenza a Fiorenzuola, aveva casualmente ascoltato la conversazione telefonica di un uomo romeno che diceva agli amici di voler usare un coltello per ammazzare una donna di cui si era invaghito e che rifiutava d’incontrarlo. Il maresciallo Salvatrice Ferullo, dei carabinieri di Fiorenzuola, aveva a disposizione venti minuti per salvare la vita di una donna. Venti minuti per bloccare l’uomo che minacciava di ucciderla. “Il ragazzo era molto agitato, capiva che quell’uomo era convinto di compiere il gesto violento e insisteva affinché si facesse subito qualcosa, nonostante sua madre fosse perplessa e temeva che avesse frainteso le parole origliate in treno” – spiega il sottufficiale dell’arma a Libertà.

