Stazione di Fiorenzuola, niente carta per i biglietti al bar: Disagio per gli anziani”

Niente biglietti da due settimane al bar della stazione di Fiorenzuola: la società incaricata, infatti, non ha ancora fornito la carta necessaria per poterli stampare.

Una situazione di disagio per i pendolari, i quali come unico riferimento per l’acquisto dei biglietti hanno proprio il bar adiacente alla stazione e le macchinette automatiche.

Da tempo la biglietteria della stazione è stata soppressa per poi essere sostituita dalle macchinette, che tuttavia non tutti gli utenti sanno usare in modo autonomo, come ad esempio i viaggiatori più anziani.

Il proprietario del bar in questo periodo si è messo a disposizione di coloro che non riescono a utilizzare le macchinette, seguendoli nelle procedure di acquisto automatico negli spazi collocati nella ex biglietteria della stazione.

Il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, ha raccolto le segnalazioni arrivate da cittadini e ha provveduto a contattare l’ente responsabile anche se tuttavia, la situazione non risulta ancora risolta. Secondo quanto è stato riferito al primo cittadino da Rfi, gestore dell’infrastruttura, la competenza della vendita dei titoli di viaggio è dell’impresa ferroviaria Trenitalia. Rfi si occupa solo della messa a disposizione degli spazi e dell’installazione delle biglietterie self service.

Il sindaco Gandolfi ha inoltre segnalato il problema anche all’assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini.