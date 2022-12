Tensione alle stelle in posta: due uomini in coda si picchiano allo sportello

Scoppia una lite nell’ufficio postale a causa della coda. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi in via Colombo a Piacenza. La discussione è nata tra due uomini che erano in fila. I due sono passati dalle parole ai fatti malmenandosi. Per sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Piacenza. I litiganti sono stati identificati e sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118. Sono arrivate anche due volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri della stazione Piacenza Levante in supporto ai colleghi.

