Ristrutturazione della piscina di Castel San Giovanni, affidato l’incarico

L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico per progettare la ristrutturazione della piscina comunale di via Mulini. Lo Studio Bbaa Engineering srl con sede in strada Bobbiese a Piacenza dovrà redigere un progetto definitivo “per gli interventi di riqualificazione generale – si legge nella determina del Comune – dell’impianto natatorio comunale di via Mulini attraverso la sistemazione e ristrutturazione della parte esterna (piscina scoperta, spogliatoi e locali bar ed accessori e aree verdi annesse), oltre che la ristrutturazione architettonica ed impiantistica con efficientamento energetico della piscina scopribile”.

Per quel che riguarda la parte esterna è nota la condizioni al limite del fatiscente in cui versano i bagni, gli spogliatori, e le docce estive. Stesso discorso per la vasca scopribile dove l’amministrazione comunale deve continuamente intervenire con soluzioni tampone che non risolvono però alla radice i problemi.

L’articolo su Libertà