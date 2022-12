Chiede l’elemosina e gli offrono la colazione. Per ringraziare gli ruba la bici

Confucio insegna a “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”. Ecco i piacentini protagonisti di questa notizia ne devono avere di forza per sopportare il gesto dell’uomo di origine straniera che, dopo aver ricevuto l’elemosina e una colazione offerta al bar, ha deciso di ringraziare i suoi “benefattori” rubandoli la bici e scappando via.

E’ successo in piazza Duomo a Piacenza, dove due piacentini a passeggio notando l’uomo chiedere aiuto decidono di lasciargli qualche monetina. Il soggetto a quel punto li ringrazia quasi emozionandosi. Colpiti dalla sua gioia scelgono di offrirgli anche la colazione a base di cappuccio e brioche. Una bella storia di empatia e solidarietà se non fosse che il soggetto, appena finito di mangiare, è corso in sella alla bicicletta dileguandosi rapidamente. Il piacentino che aveva appena finito di pagargli la colazione al bar, ha provato a rincorrerlo, senza riuscire a fermarlo.

La storia finisce con una denuncia per furto sporta ai carabinieri di Piacenza.