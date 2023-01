Feste dolcissime per gli ospiti della casa di riposo Ceresa: panettoni dalla Bottigelli

È sempre il momento giusto per regalare un sorriso, specialmente durante le festività natalizie, quando chi è in difficoltà o senza nessuno necessita di un pensiero in più. In questo l’Associazione William Bottigelli vanta davvero pochi eguali, con i soci della Onlus – da sempre molto attiva sia sul territorio che fuori provincia con eventi e iniziative benefiche – che nei giorni scorsi hanno fatto visita agli ospiti della casa di riposo Ceresa di San Giorgio, per far sentire calore e vicinanza attraverso un piccolo regalo. Oltre una ventina di panettoni sono stati consegnati ai 40 anziani non autosufficienti presenti nella struttura, i quali hanno così potuto festeggiare il Natale nella maniera più dolce possibile.

“Si tratta di gesti molto graditi in situazioni normali, figurarsi sotto le feste” ha spiegato Michela Ferri, direttrice della casa di riposo. “L’Associazione Bottigelli si ricorda sempre di noi, sia a Natale che a Pasqua. Realtà come la nostra hanno risentito parecchio dell’isolamento dettato dalla pandemia e molte case protette si sentono ora escluse dalla vita sociale. Per noi non è così, grazie soprattutto a iniziative come questa. I nostri ospiti non potevano desiderare un Natale migliore”.

I panettoni, vero simbolo delle feste, sono stati consegnati personalmente dai soci dell’associazione, con in testa l’instancabile Riccardo “Jimmi” Bottigelli e Angelo Gardella. Ad accoglierli, oltre alla direttrice, anche don Claudio Carbeni, presidente della Casa di riposo Ceresa. Insieme a loro anche Fabrizia Rossi, responsabile assistenziale della struttura, l’educatrice Martina Magistrali e il tuttofare Luigi Cattaneo, da sempre molto legato alla Bottigelli.