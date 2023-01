Dà in escandescenze alle Poste: finanziere interviene e riesce a calmarlo

L’appuntato scelto della Guardia di Finanza di Crema, Roberto Ducceschi, ha evitato che un’accesa discussione tra un dipendente dell’ufficio postale di via Colombo a Piacenza e un cittadino straniero degenerasse in rissa.

L’episodio è avvenuto stamattina. Gli animi si sono scaldati quando lo straniero, dopo aver chiesto un’informazione ai dipendenti, è andato in escandescenze per una risposta che secondo lui non era adeguata. Avrebbe quindi iniziato ad insultare e minacciare i dipendenti: uno di questi ha tentato di calmarlo, scatenando la reazione opposta. Fuori dall’ufficio stava transitando l’appuntato scelto Ducceschi, il quale – udite le urla, ben chiare anche all’esterno dell’edificio – è subito intervenuto nonostante fosse fuori servizio.

Dopo aver mostrato il tesserino al dipendente delle Poste (che si è subito messo da parte) si è “concentrato” sullo straniero, riuscendo a calmarlo. Anche grazie all’intervento della direttrice delle poste, l’uomo ha ottenuto le informazioni che cercava.

“In certi momenti – ha commentato Ducceschi – non è facile mantenere la calma. Quando una persona è alterata e urla, è fondamentale parlarle con un tono di voce più basso: in questo modo anche il nostro interlocutore tenderà a regolare il volume, calmandosi. E’ una delle prime cose che ci insegnano, un consiglio utile anche per i comuni cittadini”.