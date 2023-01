Il premio della bontà alla memoria di Bianchini: “Una vita a sostegno degli altri”

Come da tradizione ormai consolidata da ben trentanove anni a questa parte, il giorno dell’Epifania Rustigazzo si trasforma nella “capitale della bontà” riconoscendo l’impegno e le opere di uomini e donne che hanno dedicato la loro vita ad aiutare gli altri e a rispondere presente alle loro esigenze.

Nella chiesa di Santa Maria Assunta, nel cuore della piccola frazione di Lugagnano, dalle 15.00 di venerdì 6 gennaio, inizierà la cerimonia promossa dal comitato organizzatore formato dalla Pro Rustigazzo, dall’Avis, dal locale gruppo Alpini, dall’Usd Valchero e dall’associazione Quelli dell’Arca. All’evento, presentato dall’assessore alla Cultura del Comune di Lugagnano Alessandra Gatti e da Marcello Trabucchi, saranno presenti il primo cittadino Antonio Vincini, il parroco don Germano Gregori e il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio Adriano Cevolotto.

La trentanovesima edizione del premio della bontà sarà consegnata alla memoria di Giancarlo Bianchini, ex parlamentare e fondatore di Assofa, associazione impegnata nel sostegno ai portatori di handicap, morto lo scorso dicembre all’età di 84 anni. Il comitato ha voluto celebrare la vita di un uomo che ha saputo essere “costante punto di riferimento in ogni ambito in cui ha messo a servizio della collettività le proprie competenze e il proprio senso di appartenenza al territorio. Per aver speso la sua vita a sostegno degli altri e nella consapevolezza del bene comune come valore fondante della politica, dell’impegno civile e sociale che ne ha sempre contraddistinto l’operato, nei ruoli di vertice e rappresentanza cosi come, nella quotidianità, per il mondo del volontariato”.

Durante la cerimonia verranno conferite anche quattro menzioni d’onore: a Simone Carini che lo scorso giugno contribuì a salvare un bambino di undici anni colpito da un malore nella piscina di Lugagnano; a Giuseppe Faimali “Per il tempo donato silenziosamente e operosamente per la propria Comunità; agli agenti della Polizia di Stato di Piacenza “Per la solerzia e la professionalità unita al coraggio e alla

profonda umanità espressa da tutti gli agenti nei diversi interventi

quotidiani di aiuto e difesa dei cittadini” e alla memoria di Pier Luigi Miserotti “Per aver saputo essere seme ed esempio per lo sviluppo di tutto il mondo solidale della comunità di Lugagnano donando tempo e capacità al servizio degli altri, con spontaneità e semplicità”. A intervallare la consegna delle onorificenze e a rendere ancora più magica l’atmosfera attorno alla cerimonia ci penserà il coro Montegiogo diretto da Paolo Burzoni. Il premio Bontà, che rappresenta una farfalla in argento è stato realizzato e donato dal Maestro orafo Giulio Manfredi.