Eco afternoon: ogni mese gli studenti del Gioia ripuliscono via Maculani

Si possono adottare tante cose. Ma c’è chi adotta una strada. O meglio, un pezzo di strada. Il “chi” in questione è la seconda linguistico F del liceo Gioia: un gruppo di ragazzi di quindici, sedici anni che da circa un anno si è preso a cuore la condizione di una parte di via Maculani e la ripulisce periodicamente, una volta al mese.

All’attività i ragazzi hanno dato anche un nome: “È Eco afternoon – spiega il professore Alessandro Sozzi – ed è un’iniziativa che è partita proprio da loro, dalla classe: gli studenti hanno creato anche un profilo Instagram e uno su Tik Tok”.

Il prossimo sarà fra pochissimi giorni, ossia il 13 gennaio: ma i ragazzi hanno già messo in calendario anche le prossime pulizie almeno fino a giugno.

“La prima volta che siamo arrivati in via Maculani abbiamo riempito ben sei o sette sacchi neri di immondizia – spiega Alessia – abbiamo trovato di tutto: ferri da stiro, copertoni delle bici e poi bottiglie. Per raccogliere tutto ci abbiamo messo due ore e mezza”.

“L’idea è partita alla fine del 2021 – chiarisce Sozzi – subito ci siamo confrontati sia con la preside Cristina Capra sia con Legambiente nella persona della presidente Laura Chiappa: nessuna delle due realtà è sponsor dell’iniziativa, anche se Legambiente fornisce il materiale per la pulizia. Abbiamo fatto la prima tappa il 18 marzo nella giornata mondiale della raccolta differenziata e poi da allora siamo andati mensilmente a ripulire l’area”.

È stata creata anche la mail [email protected] a cui scrivere per tenersi informati sulle prossime pulizie.